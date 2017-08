NÖ: Pkw stürzt von Brücke auf die Südautobahn

Zu dem Unfall kam es auf der Verbindungsbrücke Laxenburg - Münchendorf, die über das stark befahrene Teilstück der Südautobahn im Raum Guntramsdorf führt, wie der ARBÖ in einer Aussendung mitteilte. Der Lenker eines Mercedes- SUV verlor auf der Brücke die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er war auf dem Weg von Münchendorf nach Guntramsdorf.

Lenker mit Notarzthubschrauber abtransportiert

Der Pkw durchbrach daraufhin die Leitschiene und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Der Wagen kam schließlich auf dem Grünstreifen neben der unter der Brücke verlaufenden A2 zum Stillstand. Die Richtungsfahrbahn Wien musste umgehend gesperrt werden. Der Lenker des Mercedes wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden.

Durch den Nachmittagsverkehr bildete sich umgehend ein umfangreicher Stau, der innerhalb kürzester Zeit auf mehr als sieben Kilometer anwuchs. Mehrere Autofahrer, die gerade auf der Südautobahn unterwegs waren, erschracken zudem, als der Pkw plötzlich neben der Fahrbahn landete, wodurch es zu einigen Auffahrunfällen mit Blechschäden gekommen sein dürfte.

ARBÖ- Experte: "Ungewöhnliche Verkettung von Ereignissen"

"Eine sehr ungewöhnliche Verkettung von Ereignissen, nach einem Unfall", analysierte Matthias Eigl vom ARBÖ- Informationsdienst den ungewöhnlichen Unfall. "Es kommt sicher nicht so oft vor, dass plötzlich ein Auto von einer Überführung auf die Mittelfahrbahn herunterfällt."

Der ARBÖ empfiehlt den Verkehrsteilnehmern derzeit bereits bei Oeynhausen beziehungsweise Kottingbrunn von der Autobahn abzufahren und so großräumig wie möglich auszuweichen, da auch die B17 (Wr. Neustädter Straße, bzw. Triester Straße im Wiener Raum) "in Kürze keine Alternative mehr bieten wird.", so Matthias Eigl.