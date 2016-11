NÖ: Pater fasst Opferstock- Knacker im Alleingang

"Wir sind für solche Eingriffe bestens gerüstet", schmunzelt der Geistliche im Gespräch mit der "Krone" am Freitagvormittag. Es sei auch in weiser Voraussicht schon ein Vorhängeschloss installiert worden. Das war in diesem Moment aber gar nicht nötig, denn der Pfarrer selbst bekam noch einen der Täter, einen Mann aus Ungarn (39), zu fassen.

Komplize trotz Fahndung entwischt

Dessen Komplize konnte jedoch aus der Kirche am Hauptplatz in der Nähe des Stifts flüchten und sich aus dem Staub machen. Die Polizei legte dem 39- Jährigen Handschellen an, die Alarmfahndung nach dem Komplizen verlief negativ.

In einer ersten Einvernahme bestritt der mutmaßliche Opferstockdieb die Vorwürfe. Er sitzt nun in der Justizanstalt St. Pölten hinter Gittern. Um Nachahmungstäter abzuschrecken, denkt Pater Leo - wie in einigen Kirchen schon üblich - nun auch über eine Überwachungskamera nach.