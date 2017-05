NÖ: Leiche in versunkenem Auto gefunden

Ein am Samstag bei Korneuburg nahe Wien in der Donau treibend entdecktes Auto ist am Dienstag lokalisiert und geborgen worden. Die Bergung gestaltete sich aber aufgrund der starken Strömung schwierig. Auch Einsatztaucher der Cobra waren daran beteiligt. Im Inneren des Wagens wurde die Leiche eines älteren Mannes gefunden.