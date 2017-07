NÖ: Fallschirmsprung endet für Soldat tödlich

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sei es zu dem Unglück im Zuge einer derzeit laufenden Fallschirmsprungausbildung des Jagdkommandos gekommen. Ein deutscher Bundeswehrsoldat wurde dabei schwerst verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

Die Untersuchungen zum Unfallhergang sind derzeit in vollem Gange. Das Bundesheer bekundet den Hinterbliebenen seine aufrichtige Anteilnahme. Die Angehörigen konnten erst jetzt verständigt werden, hieß es am Nachmittag in einer Aussendung des Ministeriums.