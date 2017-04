NÖ: Fallschirmspringer aus Baumkrone gerettet

Ein Fallschirmspringer hat sich am Mittwoch in der Nähe des niederösterreichischen Flugplatzes Krems- Langenlois in einem Baum verfangen. Insgesamt 25 Feuerwehrmänner rückten aus, um den Mann aus acht Metern Höhe zu retten. Um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien, mussten die Einsatzkräfte zuvor allerdings einen Baum fällen.