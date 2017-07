Noch keine Info zu Geldströmen an Moscheen- Vereine

Überfällig sei der Report aus dem Bundeskanzleramt über die Auslandsfinanzierung islamischer Einrichtungen in Österreich - das erklärte am Dienstag Efgani Dönmez, ehemaliger Grün- Politiker und seit Kurzem Kandidat auf der Liste Kurz . Dönmez hätte einige Fragen zu den Geldströmen an Moscheen- Vereine.