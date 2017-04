Noch ein Sommertag: Bis zu 25,7 Grad gemessen!

Sonnenschein hat auch am Samstag die Menschen ins Freie gelockt. Da zumindest an zwei Messstellen die 25- Grad- Marke knapp überschritten wurde, konnte man vom zweiten sogenannten Sommertag in Folge sprechen.

In St. Pölten erreichte die Höchsttemperatur 25,7 Grad, in Salzburg Freisaal 25,2. In der Wiener Innenstadt erfreuten immerhin noch 24,4 Grad Einheimische wie Touristen, berichtete die ZAMG am Samstag.

Foto: Martin A. Jöchl

Wärmster März seit Messbeginn

Wie berichtet , wurden eben erst im März Rekordwerte verzeichnet. Der Frühlingsbeginn in Österreich ist demnach so warm wie noch nie! Mit 3,5 Grad über dem Mittel verdrängte der März heuer in der 250- jährigen Messgeschichte der Meteorologie jenen aus dem Jahr 1994 auf den 2. Platz.

Pollen quälen Allergiker unter uns

Für 1,5 Millionen Österreicher ist die Freude über das Frühlingserwachen allerdings getrübt: Sie werden geplagt von tränenden Augen und Niesreiz bis hin zur Atemnot. Denn die erste Belastungswelle durch Birkenpollen rollte bereits über uns hinweg.