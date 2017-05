Nobelpreis- Autor Hemingway spionierte für Stalin

Der ehemalige CIA- Agent Nicholas Reynolds ist eigenen Angaben zufolge beim Lesen des Buches eines ehemaligen KGB- Agenten auf das brisante Material gestoßen. Dort standen Auszüge aus dem offiziellen Spionageakt. Diese dienten Reynolds als Grundlage für das Werk "Writer, Sailor, Soldier, Spy: Ernest Hemingway's Secret Adventures, 1935- 1961". In diesem wird dargelegt, wie aus den bereits früh geäußerten Sympathien Hemingways für antifaschistische Bewegungen eine Zusammenarbeit mit Sowjet- Diktator Josef Stalins Geheimdienst wurde.

Aus KGB- Archiv geschmuggelte brisante Dokumente

Während seiner Reisen quer durch die Welt soll der US- Autor zahlreiche russische Spione getroffen haben. Welche Aufgaben "Argo" zu erfüllen hatte, sei nicht bekannt. Die einzigen Anhaltspunkte seien aus dem KGB- Archiv geschmuggelte Dokumente.

Reynolds schreibt auch über die "komplexen Beziehungen" Hemingways zu US- Behörden wie dem FBI und dem Vorgänger des CIA und stellt Verbindungen zwischen der späteren "KGB- Karriere" und Hemingways Beteiligung am Spanischen Bürgerkrieg, der Jagd auf U- Boote der deutschen Wehrmacht in der Karibik und nachrichtendienstliche Tätigkeiten während der Befreiung von Paris im Zweiten Weltkrieg her.

Hemingway war nicht nur als Fischer in der Karibik unterwegs. Foto: dpa

Hemingway an der Front im Spanischen Bürgerkrieg im Jahr 1936 Foto: Deutsches Bundesarchiv

Trieben Spionagetätigkeiten Hemingway in den Freitod?

"Die Liebelei mit dem russischen Geheimdienst hatte wesentlichen Einfluss auf seine letzten 15 Lebensjahre - wo er lebte, worüber er schrieb und was er tat", schreibt Reynolds, der den Selbstmord Hemingways im Jahr 1961 ebenfalls auf diese Entwicklungen zurückführt. "Er verstand Politik und Intrigen nicht so gut, wie er dachte. Er unterschätzte auch seine Kontrolle über sich und andere. Er dachte, er könnte die Geschichte beeinflussen. Schließlich erkannte er seine Grenzen und kam zum Schluss, dass der einzige Weg, wieder die Kontrolle zu erlangen, der Selbstmord ist", lautet die dramatische Schlussfolgerung des Ex- CIA- Agenten.