NL: Frauen mit falschem Sperma befruchtet

In einer niederländischen Fruchtbarkeitsklinik sind möglicherweise mehrere Frauen mit dem Sperma des falschen Mannes künstlich befruchtet worden. Wegen eines "Verfahrensfehlers" könnte falsches Sperma mit den Eizellen von 26 Frauen im In- Vitro- Verfahren zusammengeführt worden sein, erklärte die Universitätsklinik in Utrecht am Dienstag. Einige der so gezeugten Babys sind bereits auf der Welt.