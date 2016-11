Nimmt es Schulz nun mit Kanzlerin Merkel auf?

Schulz selbst wollte sich am Donnerstagvormittag bei einer Erklärung in Brüssel in dieser Frage nicht festlegen. Er verriet nur Folgendes: "Im kommenden Jahr werde ich auf Platz 1 der Landesliste Nordrhein- Westfalen meiner Partei für den Deutschen Bundestag antreten. (...) Ich werde nun von der nationalen Ebene aus für das europäische Projekt kämpfen. Gerade die Bundesrepublik Deutschland als größtes Mitgliedsland der EU hat hier eine besondere Verantwortung.

Martin Schulz (li.) und SPD-Chef Sigmar Gabriel Foto: AFP

Als glühender Europäer hat sich der 60- Jährige in den vergangenen Jahren große Anerkennung über die Parteigrenzen hinweg erworben. So groß, dass jüngst sogar der christdemokratische EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker auf die Barrikaden gegangen sein soll, um Schulz für eine weitere Amtszeit an der Spitze der EU- Volksvertretung zu halten. Juncker soll mit Rücktritt gedroht haben, sollte Schulz im Jänner entsprechend einer früheren Vereinbarung von einem Christdemokraten abgelöst werden.

Schulz trieb Berlusconi zur Weißglut

Schulz zog 1994 ins EU- Parlament ein und machte sich rasch einen Namen. Ein Eklat mit dem damaligen italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi macht Schulz 2003 international bekannt. Schulz warf Berlusconi, der als EU- Ratspräsident zu einer Debatte nach Straßburg gekommen war, vor, ein "Virus der Interessenskonflikte" zu sein. Berlusconi platzte der Kragen, reagierte mit einem Nazi- Vergleich und schlug Schulz für die Rolle des Kapos in einem Konzentrationslager vor.

2004 wurde Schulz Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion, 2012 Präsident des Europäischen Parlaments. Sein größter politischer Coup gelang Schulz vor der Europawahl 2014, als er die großen Parlamentsfraktionen für das "Spitzenkandidat"- Konzept zur Bestellung des EU- Kommissionspräsidenten gewinnen konnte. Er selbst ließ sich von den EU- Sozialdemokraten aufstellen, die christdemokratische Europäische Volkspartei (EVP) schickte Juncker ins Rennen. Nach dem EVP- Sieg bei der Parlamentswahl blieb den Staats- und Regierungschefs nichts übrig, als Juncker an die Spitze der Brüsseler Behörde zu hieven. Schulz wurde mit einer weiteren Amtszeit als EU- Parlamentspräsident belohnt.

Martin Schulz Foto: AFP

Martin Schulz für Sigmar Gabriel "enger Freund"

SPD- Chef Sigmar Gabriel nennt Schulz einen "engen Freund". "Selbst wenn er in die deutsche Innenpolitik käme, werden wir ganz sicher keine Konkurrenten", sagte Gabriel, der Schulz laut Medienberichten eingeladen haben soll, Nachfolger des im Februar ins deutsche Präsidentenamt wechselnden Außenministers Frank- Walter Steinmeier zu werden.

Schulz hat Gabriel nicht nur seine rhetorischen Kenntnisse voraus, sondern auch höhere Beliebtheitswerte. Einer aktuellen Umfrage zufolge hätte Schulz bessere Chancen gegen Amtsinhaberin Angela Merkel Gabriel. Danach glauben 42 Prozent, Schulz könnte sich bei der Bundestagswahl im September 2017 gegen Merkel durchsetzen. 35 Prozent halten den gegenwärtigen Vize- Kanzler Gabriel für aussichtsreicher.