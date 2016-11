Nikolo- Räuber plündert Libro- Filiale in Klagenfurt

"Geld her!", schrie der etwa 1,75 Meter große vermummte Mann gegen 18.30 Uhr zur Kassiererin, als er in die Libro- Filiale in der Dr.- Hermann- Gasse unweit des Heiligengeistplatzes in Klagenfurt stürmte.

"Mit Faustfeuerwaffe bewaffnet"

"Der Täter war mit einer dunklen Kapuzenjacke, dunklen Jeans und schwarzen Schuhe bekleidet und mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet. Sein Gesicht tarnte der Täter mit einem weißen Nikolo- Bart und einer Sonnenbrille", sagt Oberstleutnant Wolfgang Pittino vom Stadtpolizeikommando Klagenfurt: "Als er das Geschäftslokal betrat, drückte er eine anwesende Angestellte zur Seite und plünderte die Kasse."

Fahndung erfolglos

Nur eine Minute nachdem er mehrere hundert Euro zusammengerafft hatte, flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung Innenstadt. Pittino: "Verletzt wurde zum Glück niemand." Eine Großfahndung wurde eingeleitet, blieb jedoch erfolglos. Die Polizei bittet mögliche Augenzeugen um Hinweise.