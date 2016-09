Niki- Mutter Air Berlin baut 1200 Jobs ab

Man werde sich auf das Kerngeschäft mit einer Flotte von 75 Flugzeugen von den beiden Drehkreuzen Berlin und Düsseldorf aus konzentrieren. Das touristische Geschäft werde mit 35 Flugzeugen in einer separaten Geschäftseinheit zusammengefasst mit dem Ziel, strategische Optionen zu prüfen.

Lufthansa will bis zu 40 Flieger samt Besatzungen der angeschlagenen Air Berlin für sechs Jahre anmieten. Der Großteil, nämlich 35 Maschinen, soll für die Billigtochter Eurowings fliegen, wie Lufthansa mitteilte. Weitere fünf Jets sollen von der Austrian Airlines angemietet werden. Die sogenannte Wet- Lease- Kooperation sieht vor, dass die Lufthansa- Töchter nicht nur die Flugzeuge von Airberlin mieten, sondern auch den gesamten Flugbetrieb, also die Cockpit- Crew, das Kabinenpersonal und die Wartung.

Finanzlage desolat

Die Vereinbarung von Lufthansa und Air Berlin soll über sechs Jahre laufen und mit dem Sommerflugplan am 26. März 2017 in Kraft treten. Die Berliner Airline steckt in einer desolaten finanziellen Lage. Die mit fast einer Milliarde Euro verschuldete zweitgrößte deutsche Fluglinie wird schon seit Jahren von ihrer arabischen Großaktionärin Etihad mit immer neuen Millionenspritzen in der Luft gehalten.

Air- Berlin- Chef Stefan Pichler bedauerte die Entscheidung für Stellenkürzungen, begründete dies aber mit der Notwendigkeit, das Unternehmen effizienter auszurichten: "Es fällt mir schwer, in einem dynamischen Arbeitsmarkt wie dem deutschen betriebsbedingte Kündigungen anzukündigen. Dennoch müssen wir leider Personal abbauen. Unser Ziel ist es, dies so sozialverträglich wie möglich zu gestalten."

Auch Niki- Mitarbeiter betroffen

Wieviele der 800 Jobs bei Niki in Wien gestrichen werden, wurde am Abend nicht bekanntgegeben. Man wolle "unverzüglich" Gespräche mit Betriebsräten aufnehmen, "um bis Februar 2017 freiwillige und betriebsbedingte Kündigungen zu bestätigen", hieß es in der Mitteilung von Air Berlin. "Niki ist eine Tochtergesellschaft der Air Berlin Group. Alles Weitere sind Spekulationen und ich bitte um Verständnis, dass wir diese nicht weiter kommentieren", teilte ein Air- Berlin- Sprecher am Mittwochabend auf Anfrage mit.