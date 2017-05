Niki Lauda zu Vettel- Gerücht: "Alles Bullshit!"

Beim TV- Sender "Sky Sports F1" wurde Lauda noch deutlicher: "Alles Bullshit", sagte der Wiener live ins Mikrofon, worauf sich die Moderatorin sofort für die Ausdrucksweise entschuldigte. "Es tut mir sehr leid, aber das macht mich verrückt", bemühte sich auch Lauda, die Wogen zu glätten.

Foto: GEPA

Mercedes- Führungsduo "halb" befreundet

Toto Wolff ist mit der typischen Art von Lauda seit Längerem vertraut. Am Rande des Spanien- Grand- Prix gewährte der 45- Jährige einen Einblick in ihr Verhältnis. "Niki sagt, er hat keine Freunde. Aber als wir bei einem der letzten Rennen gemeinsam zurückgeflogen sind, hat er im Flieger in einem emotionalen Moment gesagt, er hat zwar keine Freunde, aber er hat jetzt einen Halbfreund ", erklärte Wolff. "Damit bin ich schon besser als einige andere."