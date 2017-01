Nightsession! Thiem- Sieg oder Australien- Party?

Coach Günter Bresnik lässt am vierten Turniertag seinen Schützling ausschlafen, zuvor gab’s ein Abendessen mit Freunden und Mama Karin, die trotz Flugangst ihre Australien- Premiere erlebt. Zum ersten Mal in vier Jahren Australian Open heißt es für Dominic Thiem am Donnerstag Nightsession (zweites Spiel nach 9 Uhr MEZ). Sein erster Auftritt in einem der beiden Stadien. 7.500 Fans sind in der Margaret- Court- Arena dabei! Am Donnerstag werden es rund 20 Grad weniger sein als während Thiems letztem Spiel. "Da hatte es an die 40 Grad, das war mir eh schon unangenehm", erzählt er.