Niederösterreich bekommt erstmals Landeshauptfrau!

Mikl- Leitner muss 2018 ÖVP- Absolute verteidigen

Leitners offizielle Wahl wird bei einem Parteitag am 25. März stattfinden. In der Folge wird dieJährigewohl am 27. Aprilim Landtag auch zur ersten Landeshauptfrau Niederösterreichs gewählt.Leitner galt für Innenminister Wolfgang Sobotka schon im Vorfeld als die "logische" Nachfolgerin Prölls. Sie gehört dem ÖAAB an und ist damit die erste Frau an der Spitze des Landes.

Die Fußstapfen, in die Mikl- Leitner tritt, sind groß. Pröll erreichte bei Landtagswahlen drei Mal die absolute Mehrheit. Die 50,8 Prozent, die die ÖVP bei der bisher letzten Wahl 2013 holte, gilt es für die gegenwärtige Finanzlandesrätin schon im Frühling kommenden Jahres zu verteidigen.

In Sachen Volksnähe und Leutseligkeit könne Mikl- Leitner laut Politbeobachtern jedenfalls locker mit Pröll Schritt halten. Ganz im Kontrast zu ihrem harten Image als Innenministerin ist die verheiratete Mutter von zwei Töchtern, die mit einer Zwillingsschwester aufwuchs, im persönlichen Umgang ausnehmend fröhlich und zugänglich, manchen fast schon zu wenig distanziert. Kritiker werfen ihr allerdings Defizite in Sachen Rhetorik vor.

Als Pröll Mikl- Leitner Anfang des Vorjahres politisch heim nach Niederösterreich lotste - ihr Wohnort war ohnehin stets Klosterneuburg geblieben -, war das für Mikl- Leitner nach Monaten der Flüchtlingskrise wohl wie ein Erholungsurlaub. Der wird nun lange dauern. Denn wie von Anfang an erwartet, wird Pröll sie nach einem knappen Jahr "Landeshauptfrau- Lehre" wohl als seine Nachfolgerin durchsetzen, was beispielsweise dem Bauernbund kaum allzu große Freude machen dürfte. Ein Handicap Mikl- Leitners in diesem Zusammenhang ist, dass sie sich im Gegensatz zu Pröll, der dank seiner Wahlerfolge unangreifbar war, schwerer tun dürfte, die einander widerstrebenden Interessen in der Landespartei zusammenzuführen.

Sissy und Erwin Pröll mit Mikl-Leitner Foto: Alexander TUMA

Sobotka gab sich am Dienstag zuversichtlich: "Ich glaube, man ist gut aufgestellt, und wenn wir uns geschlossen und vereint bemühen, mit Mikl- Leitner an der Spitze eine breite Bewegung zu gehen - auch mit neuen Ansätzen, mit neuen Überlegungen, mit neuen Persönlichkeiten -, dann bin ich mir sicher, dass wir eine gute Ergebnissituation nach Hause bringen werden", sagte er unmittelbar nach dem Pröll- Rücktritt.

Ex- Innenministerin besticht durch Macher- Image

Als Chefin gilt Mikl- Leitner als sehr beliebt. Im Innenministerium seufzt man ihr auch ein Jahr nach ihrem Wechsel zurück nach Niederösterreich noch hinterher. Ihr Macher- Image hat sie sich nicht erst dort geholt: Als Landesgeschäftsführerin der niederösterreichischen Volkspartei zeichnete sie für diverse Wahlerfolge Prölls verantwortlich und ebnete sich damit auch den Weg für größere Aufgaben.

Erstmals bei Landtagswahl 1993 aufgefallen

Die Talente der studierten Wirtschaftspädagogin aus Hollabrunn, die einst auch als Lehrerin an einer Handelsakademie arbeitete, erkannte man in der niederösterreichischen Volkspartei früh. Der damalige Landesparteisekretär Ernst Strasser engagierte sie als Marketingleiterin, wirklich auffallen konnte sie erstmals mit der Organisation der "Initiative für Erwin Pröll" bei der Landtagswahl 1993. Fünf Jahre später überantwortete ihr der Landeshauptmann die Geschäftsführung der Landespartei.

Seither ist Mikl- Leitner aus dem Machtzirkel der niederösterreichischen Schwarzen nicht mehr wegzudenken. Nach einem kurzen Intermezzo im Nationalrat holte Pröll sie 2003 zurück in die Heimat, wo sie als Landesrätin unter anderem für Europa- und Familienagenden sowie für Soziales zuständig war.

2003: Mikl-Leitner wird in der Pröll-Regierung erstmals Landesrätin. Foto: N… Landesregierung

Mikl-Leitner löste 1998 Ernst Strasser als Landesgeschäftsführer der ÖVP NÖ ab. Foto: APA/SCHNABL

Ein erster Schritt in den Bund war der Posten der Vizeparteiobfrau unter Josef Pröll. Als der damals neue ÖVP- Chef Michael Spindelegger sie 2011 ins Innenministerium rief, war Mikl- Leitner für Wien bereit. Den ÖAAB übernahm sie fast gleichzeitig und wurde so zum wichtigen Machtfaktor in der Partei, stets bedingungslos loyal sowohl zu ihrem Landeshauptmann, aber auch zu ihrem jeweiligen Parteichef. Mikl- Leitner galt auch als wichtige Stütze von Sebastian Kurz in dessen ersten Wochen im Integrationsstaatssekretariat.

Volksbefragung zur Wehrpflicht größter politischer Erfolg

Ihr vielleicht politischer größter Erfolg in der Bundespolitik war die Volksbefragung zur Wehrpflicht, für deren Erhalt sie die ÖVP an die vorderste Front schickte. Ihre schwierigste Aufgabe war die Bewältigung der Asylkrise. Waren die Monate davor noch vom Ringen mit den Ländern um Quartierplätze und teils unschönen Bildern in Traiskirchen geprägt, war man ab September 2015 im Dauerkrisen- Modus. Dass sie dabei nicht immer die allerbeste Figur machte, lag auch daran, dass sie lange Zeit selbst von der Regierungsspitze im Regen stehen gelassen wurde.

