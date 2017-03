"Niederländer haben 8000 Bosniaken ermordet"

"Niemand soll uns Lektionen in Zivilisation geben. Dieses Volk hat ein reines Gewissen. Aber deren Gewissen ist pechschwarz", fügte Erdogan hinzu. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat die Vorwürfe umgehend als "widerliche Geschichtsverfälschung" zurückgewiesen. Das sei inakzeptabel und unerträglich, sagte Rutte am Dienstag im niederländischen Fernsehen.

8000 Bosniaken von Mladics Truppen massakriert

Tatsächlich hatten das Massaker in Srebrenica 1995 bosnisch- serbische Truppen unter dem Kommando von General Ratko Mladic verübt. Niederländische UNO- Soldaten hatten den Angreifern die Stadt zuvor allerdings kampflos überlassen. Bei dem Massaker an rund 8000 Männern und Burschen handelte es sich um den schlimmsten Völkermord nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa.

Die lange Liste der Namen der Opfer von Srebrenica Foto: Georg Horner

Strafrechtliche Folgen für den damaligen UN- Kommandanten Thom Karremans hatte der Völkermord keine. Auch die Entscheidung der Strafverfolger, den Niederländer nicht wegen Beihilfe zum Völkermord anzuklagen, sei gerechtfertigt gewesen, da die Hinterbliebenen von drei Opfern sich gegen diese Entscheidung gewehrt hatten.

Erdogan wirft Niederlanden "Staatsterrorismus" vor

Erdogan hat den Niederlanden bei seiner Rede im Präsidentenpalast in Ankara außerdem "Staatsterrorismus" vorgeworfen und drohte den Niederlanden zudem mit Sanktionen. Erdogan rief dazu auf, beim Referendum über die Einführung des Präsidialsystems mit Ja zu stimmen, da dies die beste Antwort für "die Feinde der Türkei" sei.

Proteste von Türken gegen die Niederlande Foto: The Associated Press

Keine Spur von Deeskalation

Damit setzt die Türkei weiter auf Konfrontation mit der Europäischen Union: Die Regierung in Ankara beschloss am Montagabend diplomatische Sanktionen gegen die Niederlande , nachdem Den Haag mehrere Minister an Wahlkampfauftritten gehindert hatte. Einen Aufruf der EU zur Deeskalation wies die Türkei zurück. Nachdem Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel sich mit den Niederlanden solidarisiert hatte, warf Erdogan ihr "Unterstützung von Terroristen" vor.