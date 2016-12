Nicht nur zu Weihnachten: So hilft das ganze Land

Da können viele noch so oft von Spaltung und Teilung reden, wenn es ums Helfen geht, halten die Österreicher immer zusammen. Die Wiener Caritas zieht am Ende dieses ereignisreichen Jahres Bilanz. Und zwar eine positive. Von Essen für Obdachlose über Babypakete bis zu Arbeitsprojekten - so groß ist die Liebe der Österreicher.