Nicht mehr unantastbar: Alle rücken von Merkel ab

Die deutsche Kanzlerin ist es gewohnt, dass sich alle nach ihr richten. Sie gibt den Weg vor, alle Augen sind auf sie gerichtet, sie entscheidet, was in Europa passiert. Kritik gibt es, wenn überhaupt, nur still und leise hinter vorgehaltener Hand. Niemand traut sich, die große Angela Merkel offen zu attackieren.

So war es bisher - so ist es aber nicht mehr. Rund um die deutsche Kanzlerin wird es zunehmend einsamer, die Front gegen ihre Flüchtlingspolitik wächst, sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa.

Vertreter der Bundesregierung als scharfe Kritiker

An vorderster Front der Kritiker stehen zahlreiche Vertreter der heimischen Regierung. Außenminister Sebastian Kurz hat Merkel bereits mehrmals verbal heftig angerempelt. Die Flüchtlingspolitik Berlins sei falsch, dadurch würde nur erreicht, dass noch mehr Migranten kommen, so Kurz.

Außenminister Sebastian Kurz Foto: AFP

Auch Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil nahm sich im Sommer kein Blatt vor den Mund. Ausgerechnet einen Tag bevor Kanzler Kern mit Merkel zusammentraf, schoss Doskozil scharf in Richtung Deutschland. Die von Merkel erschaffene Willkommenskultur sei eine Ermunterung für Flüchtlinge, nach Europa aufzubrechen, sagte Doskozil, dem es auch rätselhaft sei, "weshalb aus den Vorgängen im Jahr 2015 nicht die richtigen Lehren gezogen worden sind".

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil Foto: APA/AFP/STRINGER, APA/HBF/PUSCH

Rupprechter will Energieallianz gegen Merkel schmieden

Umweltminister Andrä Rupprechter äußerte bereits zwei Mal Kritik an der einst Unantastbaren: einerseits wegen den Russland- Sanktionen, andererseits auch wegen der deutschen Energiewende, die "einfach falsch" sei und eine Energiewende in anderen Ländern erschwere. Rupprechter will nun eine Energieallianz gegen Merkel schmieden.

Umweltminister Andrä Rupprechter Foto: APA/EPA/Nicolas Bouvy

Kern erteilte der deutschen Sparpolitik schon vor Wochen eine Absage. Jetzt betonte er, dass er Merkels berühmten Satz "Wir schaffen das" für überholt halte. Diese Äußerung sei vor dem Hintergrund der damaligen Situation zu sehen, so Kern. Inzwischen habe Deutschland über 12.000 Flüchtlinge nach Österreich zurückgeschickt - da habe sich dieser Satz überlebt.

Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL, dpa/Sebastian Kahnert

Kern übt sich im Spagat zwischen Kritik und Verteidigung

Der Kanzler übt sich aber dennoch im Spagat zwischen Kritik und Verteidigung - die Bemerkungen von Außenminister Kurz teile er nicht, so Kern. Dem Bundeskanzler ist wohl klar, dass Merkels Macht bröckelt, aber noch lange nicht verschwunden ist, und dass ohne sie in Europa weiterhin nichts geht.