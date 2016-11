"Nicht mehr aufnehmen, als man integrieren kann"

Der Heilige Vater hat die Regierungen Europas davor gewarnt, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als sie integrieren können. "Ich glaube, theoretisch kann man das Herz keinem Flüchtling verschließen", sagte der Pontifex. "Es ist unmenschlich, die Türen zu schließen. Es ist unmenschlich, das Herz zu schließen. Denn auf lange Sicht bezahlt man dafür. Man bezahlt dafür in politischer Hinsicht. So wie man auch politisch für die Unvorsichtigkeit bezahlen kann, mehr zu empfangen, als man integrieren kann", so Franziskus.

Foto: APA/Sebastian Kahnert

"Fürchtet euch nicht vor den Migranten"

In der Flüchtlingspolitik sei Umsicht ein guter Ratgeber: "Die Regierenden müssen sehr offen sein, sie zu empfangen, aber auch kalkulieren, wie man sie unterbringt", sagte der Papst am Dienstag auf dem Rückweg von seiner Schweden- Reise von Malmö nach Rom. "Einen Flüchtling muss man nicht nur empfangen, sondern auch integrieren."

Im Übrigen, so Franziskus, dürfe Europa die Migranten nicht fürchten - schließlich sei der Kontinent erst aus der kontinuierlichen Integration von Kulturen entstanden. "Europa ist gemacht aus Migration", mahnte der Pontifex.