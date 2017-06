Nicht einmal 300 Muslime bei Anti- Terror- "Marsch"

An einem Friedensmarsch - initiiert von Muslimen - gegen islamistischen Terror in Köln haben sich weitaus weniger Menschen beteiligt als erwartet. Zu der Veranstaltung unter dem Motto "Nicht mit uns" kamen am Samstag nach Angaben der Kurdischen Gemeinde Deutschland nur etwa 300 bis 500 Demonstranten, davon nahezu die Hälfte Nicht- Muslime. Im Vorfeld hatte der türkische Islamverband Ditib eine Teilnahme abgelehnt.