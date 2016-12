NHL- Niederlagen für Vanek und Grabner

Die beiden österreichischen Eishockey- Stürmer Thomas Vanek und Michael Grabner haben am Dienstag in der NHL mit ihren Klubs Niederlagen kassiert. Vanek unterlag mit den Detroit Red Wings zu Hause den Arizona Coyotes mit 1:4, Grabner und die New York Rangers mussten sich im Madison Square Garden den Chicago Blackhawks mit 1:2 geschlagen geben.