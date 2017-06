NHL: Nashville verkürzt im Stanley- Cup- Finale

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

08:10: +SPORT- TAGESPROGRAMM+

Das bringt der Sport- Sonntag!

FUSSBALL

Länderspiel

19:00 Uhr: Irland - Uruguay

19:00 Uhr: Luxemburg - Albanien

19:30 Uhr: Niederlande - Elfenbeinküste

20:30 Uhr: Montenegro - Iran

TENNIS

11:00 Uhr: French Open: Achtelfinale mit Thiem - Zeballos/4. Spiel (live im sportkrone.at- Ticker, auf ORF Sport + und Eurosport)

MOTORSPORT

11:00 Uhr: Mugello: Motorrad- GP von Italien (MotoGP 14:00) (live auf ServusTV)

HANDBALL

Champions League/Final Four in Köln

Länderspiel/Frauen

17:30 Uhr: Italien - Österreich

VOLLEYBALL

Weltliga/Herren/Weltgruppe 3

15:00 Uhr: Österreich - Kasachstan (live auf ORF Sport +)

WM- Qualifikation/Damen/2. Runde

17:30 Uhr: Griechenland - Österreich

07:41 Uhr: +EISHOCKEY+

Nashville besiegt Pittsburgh klar

Die Nashville Predators haben im dritten Stanley- Cup- Finale gegen die Pittsburgh Penguins den ersten Sieg eingefahren. Das NHL- Team aus Tennessee gewann am Samstag (Ortszeit) deutlich mit 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) und verkürzte in der "Best- of- Seven"- Serie auf 1:2. Die vierte Begegnung wird am Montag (Ortszeit) erneut in Nashville ausgetragen. Jake Guentzel (3. Minute) brachte den Titelverteidiger in Führung, Roman Josi (26.), Frederick Gaudreau (27.), James Neal (40.), Craig Smith (45.) und Mattias Ekholm (54.) drehten die Partie.

23:03 Uhr: +GOLF+

Phil Mickelson verzichtet für Tochter auf US Open

Golfstar Phil Mickelson lässt das Mitte Juni stattfindende US Open aus, um bei der High- School- Abschlussfeier seiner ältesten Tochter dabei zu sein. Der 46- jährige Amerikaner sagte zur "New York Times", dass seine Anwesenheit bei der Zeremonie etwas sei, woran er sich sein ganzes Leben lang zurückerinnern werde. Der fünffache Major- Gewinner hat die US Open seit 1993 noch nie verpasst.

22:01 Uhr: +VOLLEYBALL+

ÖVV- Damen unterlagen in WM- Quali Kroatien mit 1:3

Österreichs Volleyball- Damen- Nationalteam hat am Samstag in Phase zwei der WM- Qualifikation gegen Kroatien erwartungsgemäß verloren. Die ÖVV- Auswahl musste sich in Osijek mit 1:3 (23,- 24,- 20,- 16) geschlagen geben. Zum Abschluss geht es für die junge Truppe von Teamchefin Svetlana Ilic am Sonntag (17.30) gegen den Tabellenzweiten Griechenland.

Die Österreicherinnen haben nur noch eine theoretische Chance, Gruppenplatz zwei und damit den Aufstieg in die dritte Qualifikationsphase zu schaffen. Russland steht als Gruppensieger fest und hat sich damit einen Platz bei der WM 2018 gesichert.

20:44 Uhr: +BASKETBALL+

Kapfenberg in ABL- Finalserie erstmals in Führung

Die Kapfenberg Bulls sind am Samstag in der Finalserie der Basketball- Bundesliga erstmals in Führung gegangen. Die Steirer besiegten am Samstag zu Hause die Oberwart Gunners mit 56:55 (27:31). Mit einem weiteren Heimsieg am Montag (19.30) könnte Kapfenberg in der "best of seven"- Serie auf 3:1 davonziehen.

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel liefen sich die Kapfenberger im zweiten Abschnitt immer wieder in der Defensive der Gäste fest, schafften nur sieben Punkte und lagen bei Halbzeit in Rückstand. Zu Beginn des dritten Viertels zogen sie aber mit einem 10:0- Lauf auf 37:31 davon und gerieten danach nicht mehr in Rückstand. Oberwart gelang einmal der Ausgleich, hielt die Partie bis zum Schluss offen, eine Wende gelang dem Titelverteidiger aber nicht mehr.

Kann Kapfenberg am Pfingstmontag den Heimvorteil noch einmal nutzen, wäre das ein großer Schritt Richtung fünftem Meistertitel bzw. erstem Double der Klubgeschichte.

20:30 Uhr: +VOLLEYBALL+

Österreich unterliegt Deutschland in Weltliga mit 1:3

Österreichs Volleyball- Nationalteam der Herren hat am Samstag das zweite Spiel in der Weltliga gegen Gastgeber Deutschland verloren. Die ÖVV- Auswahl unterlag dem Favoriten in Frankfurt nach starkem Beginn mit 1:3 (22,- 16,- 23,- 23), zeigte dabei eine gute Leistung. Topscorer der Mannschaft von Teamchef Michael Warm war Paul Buchegger mit 22 Punkten.

Die ÖVV- Auswahl startete ideal in die Begegnung und gewann den ersten Satz nach 28 Minuten. Dabei scorte Österreich aufgrund eines Rechenfehlers nur 24 Punkte. Da Deutschland keinen Protest einlegte, zählte das Ergebnis von 25:22. Danach riss der Faden und der Gastgeber sicherte sich die nächsten drei Durchgänge.

Damit liegt Österreich auf dem zweiten Tabellenrang der Gruppe C der Division 3. Am Sonntag (15 Uhr) trifft das ÖVV- Team auf Kasachstan, das punktlos nach zwei Spielen auf Platz vier rangiert. Kommende Woche gastiert die Weltliga in Linz. Am 9. Juni hat Österreich die Chance zur Revanche gegen Deutschland, danach warten Mexiko (10. Juni) und Spanien (11. Juni). Insgesamt zwölf Mannschaften sind in Division 3 vertreten, die besten drei Teams nach sechs Runden und Gastgeber Mexiko qualifizieren sich für die Finalrunde in Leon (17./18. Juni). Der Tabellenletzte steigt ab.

20:25 Uhr: +HANDBALL+

ÖHB- Frauen gewinnen erstes Testmatch gegen Italien klar

Österreichs ersatzgeschwächtes Handball- Frauennationalteam hat das erste Testmatch gegen Italien in Rom glatt 29:21 (15:11) gewonnen. Vor dem WM- Play- off gegen Rumänien (9./13.6.) steigt am Sonntag in der italienischen Hauptstadt ein weiterer Vergleich mit der Squadra Azzurra. Teamchef Herbert Müller muss dabei neuerlich auf mehrere Leistungsträgerinnen wie Sonja Frey und Katrin Engel verzichten.

20:22 Uhr: +SEGELN+

Team Oracle geht mit Bonuspunkt in America's- Cup- Finale

Das Team Oracle aus den USA mit Steuermann Jimmy Spithill geht mit einem Bonuspunkt in das Finale um den America's Cup. Die schon davor als Titelverteidiger für die Entscheidung gesetzten Amerikaner gewannen am Samstag vor Bermuda den Challanger Cup vor Emirates Team New Zealand und sicherten sich dadurch die Gutschrift.

Der Final- Herausforderer von Team Oracle wird in den kommenden Tagen ermittelt, Anwärter sind neben den Neuseeländern auch die Teams aus Großbritannien, Schweden und Japan.

18:49 Uhr: +FUSSBALL+

Jakob Jantscher muss mit Rizespor absteigen

Zwei österreichische Legionäre sind mit ihren Klubs aus der türkischen Süper Lig abgestiegen. Jakob Jantscher, der in der 64. Minute eingewechselt wurde, gewann mit Caykur Rizespor zwar das letzte Saisonspiel am Samstag gegen Alanyaspor mit 1:0, allerdings siegte auch Konkurrent Bursaspor. Rizespor verpasste den Klassenerhalt als Tabellen- 16. um zwei Punkte.

Gaziantepspor (Muhammed Ildiz) war als Vorletzter bereits als Absteiger festgestanden. Der dritte österreichische Spieler Veli Kavlak durfte mit seinem Klub Besiktas den Meistertitel feiern, allerdings kam der Ex- Teamspieler in der gesamten Liga- Saison nicht zum Einsatz. Kardemir Karabükspor, die Mannschaft von Trainer Zoran Barisic, landete auf Rang elf und damit im Mittelfeld.

Die ersten vier Ränge gingen an Mannschaften aus Istanbul: Vizemeister hinter Besiktas wurde Istanbul Basaksehir, dahinter folgen Fenerbahce und Galatasaray.

16:42 Uhr: +KANU+

Lehaci/Schwarz in Belgrad auch im 500er- Finale

Die österreichischen Kanutinnen Ana Roxana Lehaci/Viktoria Schwarz haben beim Flachwasser- Weltcup in Belgrad im Kajak- Zweier auch über 500 m den Finaleinzug geschafft. Sie stiegen am Samstag als Zweite ihres Semifinal- Laufes hinter den Kasachinnen Irina Podoinikowa/Zoja Anantschenko in den Endlauf am Sonntag auf. Über 200 m hatten sie sich am Freitag als Vorlauf- Zweite direkt für das Finale qualifiziert.

15:28 Uhr: +FUSSBALL+

UEFA- Chef will England bei WM- Bewerbung 2030 unterstützen

UEFA- Präsident Aleksander Ceferin hält die Zeit für eine neuerliche Fußball- WM in England gekommen und sichert dem Land seine Unterstützung im Falle einer Bewerbung um das Weltturnier im Jahr 2030 zu. "Sie haben es verdient, in der näheren Zukunft wieder eine WM zu bekommen", sagte Ceferin der BBC in Cardiff über eine mögliche WM- Vergabe auf die britische Insel.

"Sie sind in der Lage, die WM zu organisieren, davon bin ich überzeugt. Wenn sie sich entscheiden, werden wir sie stark unterstützen." Ceferin hatte bereits zuletzt betont, dass die WM 2030 vom Weltverband FIFA wieder an einen europäischen Bewerber vergeben werden müsse. "Ich denke, dass Europa 2030 am Zug ist, deshalb werden wir für einen europäischen Gastgeber kämpfen", hatte er gesagt. England war 1966 letztmals WM- Ausrichter.

Gemäß FIFA- Regularien können sich Konföderationen nicht für die nächsten beiden Weltmeisterschaften bewerben, nachdem das Turnier auf dem jeweiligen Kontinent stattgefunden hat. Somit scheiden europäische Gastgeber für das Turnier im Jahr 2026 aufgrund der WM 2018 in Russland derzeit aus. Für das erste Weltturnier mit 48 Teilnehmer in neun Jahren ist die gemeinsame Kandidatur der USA, Mexiko und Kanada favorisiert. Für 2030 gelten neben England auch Uruguay und Argentinien als mögliche Bewerber.

14:36 Uhr: +FUSSBALL+

Arsenal- Coach Wenger: Keine Freigabe für Sanchez und Özil

Arsenal- Trainer Arsene Wenger hat Verkäufe des angeblich vom FC Bayern umworbenen Alexis Sanchez und des deutschen Nationalspielers Mesut Özil im Sommer ausgeschlossen. "Sie werden beim Klub bleiben, hoffentlich können wir ihre Verträge sogar verlängern", sagte Wenger dem TV- Sender BeIN Sports. Die beiden Offensivspieler sind noch bis Mitte 2018 vertraglich an Arsenal gebunden. Der Chilene Sanchez steht nach Medienangaben im Fokus der Bayern, sein Marktwert soll bei etwa 65 Millionen Euro liegen. Özil soll bei mehreren Spitzenklubs hoch im Kurs stehen.

13:28 Uhr: +FUSSBALL+

250.000 gefälschte Artikel von Juve und Real beschlagnahmt

Vor dem Champions League- Finale zwischen Juventus Turin und Real Madrid hat die italienische Polizei massenweise gefälschte Artikel beider Klubs beschlagnahmt. Bei der Operation "Leggenda" seien mehr als 250.000 Merchandising- Produkte wie T- Shirts sichergestellt worden, teilte die Polizei in Turin am Samstag mit. Der Betrug hätte für die Realwirtschaft einen Schaden von etwa vier Millionen Euro gehabt, hieß es. Vier Menschen wurden unter anderem der Hehlerei und der Fälschung beschuldigt. Sie sollen ein Netzwerk zwischen den Regionen Piemont, Venetien und Kalabrien geführt haben.

11:19 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Austrianer Dilaver von Ferencvaros zu Lech Posen

Ex- Austria- Spieler Emir Dilaver hat einen neuen Klub gefunden. Der Defensivallrounder, der vertraglich noch bis Ende Juni an den ungarischen Cupsieger Ferencvaros Budapest gebunden ist, wechselt im Sommer in die polnische Liga zu Vizemeister Lech Posen. Das berichtete die polnische Nachrichtenagentur PAP. In Posen kommt es zu einem Wiedersehen mit Ex- "Veilchen"- Coach Nenad Bjelica.

10:58 Uhr: +MOTORSPORT+

Bachler startet heuer wieder in Le Mans

Klaus Bachler kehrt nach einem Jahr Pause nach Le Mans zurück. Der Steirer wird beim 24- Stunden- Klassiker am 17./18. Juni einen Porsche 911 RSR für den Rennstall Proton Competition steuern. Das Cockpit wird sich der 25- Jährige wie schon 2014 und 2015 mit Khaled Al- Qubaisi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten teilen. Dritter Pilot ist der Belgier Stephane Lemeret. Mit Bachler werden bei dem Motorsport- Klassiker voraussichtlich vier Österreicher am Start sein. In der LMP1- KLasse lenkt Dominik Kraihamer für das ByKolles- Team einen Enso CLM P1/01 mit Nissan- Motor, in der GTE- Pro- Klasse fährt Richard Lietz mit einem Porsche 911. Mathias Lauda startet in der GTE- Amateurklasse in einem Aston Martin.

10:26 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm- Talent Seidl leihweise zu Wiener Neustadt

Der SC Wiener Neustadt hat die Verpflichtung von Abwehrtalent Philipp Seidl von Sturm Graz bekannt gegeben. Der 19- Jährige spielt in der kommenden Saison leihweise für den Erste- Liga- Klub. Der zuvor vom LASK ausgeliehene Innenverteidiger Stefan Hager unterzeichnete einen permanenten Arbeitsvertrag, vermeldeten die Niederösterreicher am Samstag.

10:02 Uhr: +Segeln+

Halbfinalisten des Challenger Cups stehen fest

Das Emirates Team New Zealand (NZL) mit Steuermann Peter Burling, Artemis Racing (SWE) mit Nathan Outteridge, Land Rover BAR (GBR) mit Ben Ainslie und Softbank Team Japan (JPN) mit Dean Barker haben das Halbfinale des Challenger Cups um die Teilnahme am America's Cup im Segeln erreicht. Frankreich schied als schlechtestes Team aus, das steht schon vor der letzten Round Robin fest. Das Team Oracle aus den USA (Jimmy Spithill) ist als Titelverteidiger für das Finale um den America's Cup ("best of 13") gesetzt. Entscheiden die Amerikaner die Round Robin des Challenger Cups zu ihren Gunsten, starten sie im Finale mit einem Bonuspunkt. Das Challenger- Play- off findet aber ohne die USA statt.

Das bringt der Sport- Samstag!

FUSSBALL

Champions League/Finale

20:45 Uhr: Juventus Turin - Real Madrid (live im sportkrone.at- Ticker und auf ORF eins)

Länderspiel

17:00 Uhr: Portugal - Zypern

TENNIS

11:00 Uhr: French Open: 3. Runde (live auf Eurosport)

MOTORSPORT

12:35 Uhr: Motorrad- GP von Italien: Qualifikation (MotoGP 14:10) (live auf ServusTV)

BASKETBALL

ABL- Finale/best- of- seven/3. Spiel

18:30 Uhr: ece bulls Kapfenberg - Redwell Oberwart Gunners (live auf Sky Sport Austria)

HANDBALL

Länderspiel/Frauen

17:30 Uhr: Italien - Österreich

VOLLEYBALL

Weltliga/Herren/Weltgruppe 3

18:00 Uhr: Österreich - Deutschland (live auf ORF Sport +)

WM- Qualifikation/Damen/2. Runde

20:00 Uhr: Österreich - Kroatien

AMERICAN FOOTBALL

AFL/Woche 7

16:00 Uhr: Mödling Rangers - Dacia Vikings

17:00 Uhr: Steelsharks Traun - Ljubljana Silverhawks

08:07 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Funktionär aus Guatemala bekannte sich schuldig

Der im FIFA- Skandal angeklagte Ex- Funktionär Hector Trujillo aus Guatemala hat sich am Freitag vor einem Bezirksgericht in New York unter anderem der Bestechung schuldig bekannt. Der heute 63- Jährige ist einer von 42 Personen und Organisationen, die im Zuge der groß angelegten Anti- Korruptionsuntersuchung der US- Justiz vor Gericht gebracht wurden.

Hector Trujillo Foto: AFP

22:59 Uhr: +FUSSBALL+

Frankreich fertigt Nigeria ab

Dreifach- Torschütze Olivier Giroud hat Frankreichs Nationalmannschaft fast im Alleingang zu einem 5:0- Sieg im Testspiel gegen Paraguay geführt. Der Stürmer von Arsenal traf am Freitagabend in Rennes in der 6., 13. Minute und 69. Minute für die Auswahl von Trainer Didier Deschamps. Die weiteren Tore steuerten Moussa Sissoko (76.) und Atlético- Star Antoine Griezmann (77.) bei.

21:40 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Siege bei Golden Roof Challenge an Klischina und Rehm

Der polnische Stabhochsprung- Topfavorit Piotr Lisek ist am Freitag bei der Golden Roof Challenge in Innsbruck ohne gültigen Versuch geblieben. Er riss bei dem Event der "Golden Fly Series" bei der Einstiegshöhe von 5,40 dreimal. Den Sieg holte sich der Brite Luke Cutts mit 5,40 vor dem Kroaten Ivan Horvat mit ebenfalls 5,40. Der Österreicher Sebastian Ender schrieb mit drei ungültigen Versuchen nicht an. Bei den Frauen setzte sich die 17- jährige Tschechin Amalie Svabikova mit 4,25 m durch. Den Sieg im Weitsprung bei den Frauen sicherte sich die unter neutraler Flagge startende Russin Darja Klischina mit 6,48 m, die Kärntner Mehrkämpferin Sarah Lagger wurde vor 3.000 Zuschauern hinter der Ukrainerin Kristina Hrischutina (6,31) mit 6,13 Dritte.

17:53 Uhr: +BOXEN+

Ex- Weltmeister Briggs positiv auf Testosteron getestet

Der ehemalige WBO- Schwergewichts- Weltmeister Shannon Briggs ist positiv auf Testosteron getestet worden. Der überschrittene Wert soll laut der Analyse des IOC- akkreditierten Anti- Doping- Labors in Los Angeles fast doppelt so hoch wie erlaubt gewesen sein. Der 45- jährige Briggs hatte 2006 seine Sternstunde im Boxring, als er einen WBO- WM- Titelkampf gewann - durch K.o. in der letzten Sekunde.

12:44 Uhr: +MOUNTAINBIKE+

Olympiasieger Absalon erlitt Schlüsselbeinbruch

Der zweimalige Mountainbike- Olympiasieger Julien Absalon hat sich bei einem Trainingssturz das linke Schlüsselbein gebrochen. Der 36- jährige Franzose wurde am Freitag operiert und fällt mehrere Wochen aus. Der fünffache Weltmeister hatte in den ersten beiden Weltcuprennen der Saison die Ränge drei und sieben belegt.

12:21 Uhr: +FUSSBALL+

Zündel bleibt bis 2018 beim WAC

Bundesligist WAC hat den Vertrag von Thomas Zündel bis 2018 verlängert. Der Flügelspieler war vor zwei Jahren zu den Kärntnern gestoßen.

11:55 Uhr: +FUSSBALL

Kolumbianer Falcao verlängert bei AS Monaco bis 2020

Der kolumbianische Stürmer Radamel Falcao hat seinen Vertrag beim französischen Meister AS Monaco bis 2020 verlängert. Der 31- jährige Teamkapitän habe eine Verlängerung um zwei Jahre unterzeichnet, teilte der Klub aus dem Fürstentum am späten Donnerstagabend mit. Mit 21 Liga- Toren und 30 Treffern in allen Wettbewerben war Falcao der erfolgreichste Torschütze der Monegassen in dieser Saison. "El Tigre" (der Tiger) trug entscheidend zum ersten Liga- Titel Monacos seit 17 Jahren bei. Die Schützlinge von Trainer Leonardo Jardim erreichten zudem überraschend das Halbfinale der Champions League.

11:37 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Schwaiger/Schützenhöfer in Moskau sieglos out

Die österreichischen Beachvolleyballerinnen Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer sind beim World- Tour- Turnier in Moskau in der Gruppenphase sieglos ausgeschieden. Sie verloren am Freitag gegen die US- Amerikanerinnen Brooke Sweat/Summer Ross auch ihr zweites Vorrundenspiel glatt, und zwar 0:2 (- 11,- 12). Das ÖVV- Duo belegte damit nur den geteilten 25. Rang. Auch die als Gruppensieger ins Achtelfinale gekommenen Clemens Doppler/Alexander Horst sind am Freitag noch im Einsatz.

11:24 Uhr: +KANU+

Kuhnle und Leitner im Kajak- Halbfinale

Die Kanutinnen Corinna Kuhnle und Lisa Leitner haben sich am Freitag bei den Wildwasser- Europameisterschaften in Tacen/SLO für das Halbfinale im Kajak- Einer qualifiziert. Kuhnle landete in Vorlauf eins mit 0,87 Sekunden Rückstand auf die Laufbeste Ricarda Funk (GER) auf Rang zwei. Lisa Leitner belegte 3,56 Sekunden zurück Platz vier. Viktoria Wolffhardt verpasste in beiden Läufen das Weiterkommen. Die 29- jährige Niederösterreichern Kuhnle, die als größte rot- weiß- rote Medaillenhoffnung zu den kontinentalen Titelkämpfen gereist ist, hat damit weiterhin die Chance auf ihre erste Medaille bei einem Großereignis seit 2011. Halbfinale und Finale finden am Sonntag statt. Bereits am Freitagnachmittag haben die Damen im Kajak- Teambewerb die Chance auf eine EM- Medaille (16.01 Uhr).

10:33 Uhr: +EISHOCKEY+

Vienna Capitals verlängern mit Stürmer Andreas Nödl

Der amtierende Meister Vienna Capitals hat den Vertrag mit Andreas Nödl verlängert. Der 30- jährige Stürmer geht damit auch in der kommenden Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) für den Hauptstadtklub auf Torjagd. Nödl, der von 2008 bis 2013 in der NHL 195 Spiele für die Philadelphia Flyers und die Carolina Hurricanes absolvierte, spielt seit 2014 für die Vienna Capitals.

10:04 Uhr: +FUSSBALL+

Posch verlängert bei der Admira bis 2018 plus Option

Die Admira hat den Vertrag von Philipp Posch bis 2018 plus Option auf ein weiteres Jahr verlängert. Der 23- jährige Rechtsverteidiger schaffte über den eigenen Nachwuchs den Sprung in die Kampfmannschaft. Außerdem gaben die Südstädter am Freitag bekannt, dass Akademie- Leiter Harald Suchard den Verein verlässt. Sein Nachfolger wird mit 1. Juli der bisherige Altach- Co- Trainer Stefan Fuhrmann. Zudem trennt sich die Admira auch vom administrativen Akademieleiter Christian Wiesinger sowie vom U18- und U16- Trainer.

