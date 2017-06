Ngamaleu wartet auf seine Altach- Kollegen

"Ich kenne Nicolas Ngamaleu noch immer nicht. Dass ich einen Spieler erstmals am Tag vor einem Spiel sehe, habe ich bislang noch nie erlebt", bekennt Altachs Trainer Klaus Schmidt vor dem Abflug nach Tiflis, wo es am Mittwochnachmittag das erste "Date" zwischen dem Kameruner Teamstürmer und dem Altacher Neo- Coach gibt.

Denn Altachs Nummer 13 ist schon vor dem SCRA- Trainingsauftakt am 12. Juni ins Teamcamp seines Heimatlandes eingerückt. "Ich habe schon viel Gutes über ihn gehört und bin schon sehr gespannt auf die Begegnung", so Schmidt weiter. Erst danach will der Steirer entscheiden, zu welchem Zeitpunkt Ngamaleu ins Spiel kommen wird. "Das hängt von seiner körperlichen Verfassung und auch von seiner geistigen Frische ab", erklärt der Coach. Und wohl auch von seinem Selbstvertrauen, von dem der Kameruner in Diensten der Rheindörfler mit einem Torassist gegen Deutschland (1:3) zum zwischenzeitlichen 1:2 einiges mit nach Tiflis genommen haben sollte.

Bei den anderen Spielern hatte Schmidt mehr Kennenlernzeit. Beim Test in Uzwil gegen St. Gallen gefielen die Neuen fast durchwegs. Simon Piesinger als "Sechser", später als Innenverteidiger. Stefan Nutz als Torvorbereiter. Christian Gebauer und Adrian Grbic als Torschützen. "Der einzige Test für die Partie in Tiflis war sehr positiv." Beim 3:2- Sieg schien die Unserie vom Frühjahr mit elf Spielen ohne Sieg wie weggeblasen.

