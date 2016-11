Neuseeland: Gestrandete steckt Insel in Brand

Eine gestrandete Frau hat in Neuseeland als Hilfesignal eine unbewohnte Insel in Brand gesteckt. Durch die Flammen alarmiert, schickte die Polizei einen Hubschrauber zu der 5,5 Kilometer vor der Großstadt Auckland liegenden Insel Browns, wie sie am Freitag berichtete. Die Besatzung habe die Gestrandete entdeckt.