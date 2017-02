Neureuther jubelt: "Sind jetzt vor dem Iran!"

Was war das für ein turbulenter und spektakulärer Abschluss der Ski- WM 2017! Und zwar nicht nur in sportlicher Hinsicht mit dem Doppelsieg für Österreich, sondern auch was die Sprüche nach dem Rennen angeht. Hier eine Auswahl. (Im Video oben sehen Sie Marcel Hirschers Lauf zu WM- Gold im Slalom.)