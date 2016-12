Neun Verletzte bei CO- Unfall in Asylquartier

Ein Kohlenmonoxid- Zwischenfall in einem Asylquartier in Wiener Neustadt hat am Samstag laut Angaben des Roten Kreuzes neun Verletzte gefordert. Ein Mann, der bewusstlos aufgefunden worden war, wurde laut Sprecher Andreas Zenker in die Druckkammer nach Graz überstellt. Acht weitere Opfer seien ins Landesklinikum in der Stadt eingeliefert worden. Sie hatten über Übelkeit und Kopfschmerzen geklagt.