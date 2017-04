Neues Mateschitz- Medienprojekt sucht die Wahrheit

Red- Bull- Chef Dietrich Mateschitz startet ein neues Medienprojekt, das sich der Suche nach der Wahrheit verschreiben will. Ziel des Projekts sei es, eine "publizistische Antwort auf die zunehmende Misstrauenskultur in der Gesellschaft" zu geben. Für die kaufmännische Leitung zeichnet Ex- NEOS- Mandatar Niko Alm verantwortlich.