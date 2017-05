Neues Bayern- Trikot sorgt für viel Aufsehen!

Damals holte man in einem ähnlichen Look drei Meisterschaften und dreimal den Europapokal der Landesmeister. Mit dem neuen Leibchen werden die aktuellen Bayern- Stars zum ersten Mal am Samstag im Duell mit Freiburg auflaufen. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, ob das Trikot zum Verkaufsschlager wird …

Foto: GEPA

Abschied für Lahm und Alonso

Gleich zwei Bayern- Profis werden am Samstag ihre glorreichen Karrieren beenden. Die Weltmeister Philipp Lahm und Xabi Alonso stehen beim Heimspiel gegen Freiburg noch einmal im Fokus. Unmittelbar nach der Partie wird die Meisterschale an Kapitän Lahm übergeben, ehe dann noch am Abend mit den Fans auf dem Marienplatz in München gefeiert wird.

Video: Philipp Lahm verlässt die Fußballbühne - und der Weltmeister hofft, dass seine Teamkollegen bei Bayern München ihn so schnell nicht vergessen.

Video: SID