Neuer Zwergplanet in unserem Sonnensystem entdeckt

Weit jenseits von Pluto haben US- Wissenschaftler einen neuen Zwergplaneten entdeckt. Der Himmelskörper mit dem Katalognamen 2014 UZ224 gehört zu den am weitesten von unserer Sonne entfernten Objekten und kreist in einer Entfernung von rund 13,7 Milliarden Kilometern um unser Zentralgestirn. Der Zwergplanet hat einen Durchmesser von etwa 530 Kilometern und benötigt für einen Umlauf um die Sonne 1100 Jahre.