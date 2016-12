Neuer Evakuierungsversuch in Aleppo

Viele Menschen versammelten sich nach dem Sonnenaufgang bei winterlichen Temperaturen auf den Straßen und warteten auf den Abtransport. Zunächst sollten etwa 1000 Verletzte Ost- Aleppo verlassen. Die gesamte Evakuierung solle innerhalb von drei Tagen abgeschlossen werden. Die Vereinbarung mit den Rebellen sieht auch vor, in zwei Ortschaften in der Provinz Idlib etwa 15.000 Menschen in Sicherheit zu bringen. Sie sind wegen der Belagerung durch Regierungsgegner eingeschlossen.

Ein am Dienstag ausgehandeltes Abkommen über den Abzug von Kämpfern und Zivilisten aus Aleppos Rebellengebieten war am Mittwoch zunächst nicht umgesetzt worden. Russland als Unterstützer der Regierung von Präsident Bashar al- Assad beschuldigte die Regimegegner, sich nicht an die Einigung gehalten und die Waffenruhe gebrochen zu haben. Aktivisten berichteten unterdessen am Mittwoch von neuen Luftangriffen und heftigen Beschuss der verbliebenen Rebellengebiete. Aus regierungsnahen Kreisen hieß es, die Armee und verbündete Milizen hätten den bisher heftigsten Angriff auf die oppositionellen Milizen begonnen.

Reporter: "Keine Schüsse zu hören"

In der Nacht schien sich die Lage zu beruhigen: Einwohner aus dem von Rebellen kontrollierten kleinen Gebiet im Osten Aleppos berichteten, die Intensität der Luftangriffe und des Beschusses habe abgenommen. Auch in den von der Regierung kontrollierten Teilen sei es ruhig, hieß es aus Regierungskreisen. Reportern zufolge waren am Donnerstag keine Schüsse zu hören.

Regierungstruppen auf dem Weg nach Ost-Aleppo treffen auf Flüchtende. Foto: APA/AFP/GEORGE OURFALIAN

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte am Mittwoch gesagt, er hoffe, dass sich die Lage in Ost- Aleppo in zwei bis drei Tagen endgültig entspannen werde. In einem Telefonat mit seinem US- Kollegen John Kerry bekräftigte er, dass die syrische Regierung zum freien Abzug der Rebellen aus Ost- Aleppo bereit sei, wie das Außenamt in Moskau am Mittwochabend mitteilte.

Schwere Vorwürfe der UNO

Die Vereinten Nationen erhoben gegen die syrischen Regierungstruppen und deren Verbündete schwere Vorwürfe. Die Bombardierungen von Zivilisten seien wahrscheinlich Kriegsverbrechen, erklärte der Hochkommissar für Menschenrechte, Said al- Hussein.