Neuer Admira- Coach Buric baut auf "Co" Horvath

Admira Wacker Mödling geht nicht mit einem völlig neuen Trainerteam in die Frühjahrssaison der Fußball- Bundesliga. Neo- Cheftrainer Damir Buric entschied sich nach guten Gesprächen für einen Verbleib von Michael Horvath als Co- Trainer. "Wir haben uns kennengelernt und festgestellt, dass wir fachlich und menschlich auf der gleichen Wellenlänge liegen", erklärte Buric am Sonntag.