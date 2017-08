Neue NATO- Zentrale kann nicht bezogen werden

Das neue NATO- Hauptquartier in Brüssel ist zwar bereits im Mai während eines Gipfels feierlich eingeweiht worden , genützt wird der imposante Gebäudekomplex aber nach wie vor nicht. Hartnäckige IT- Probleme verzögern nämlich weiterhin den Umzug aus dem bisherigen (provisorischen) Hauptquartier in unmittelbarer Nähe. Nach Informationen der Deutschen Presse- Agentur wurde jüngst das Vorhaben aufgegeben, den Neubau bis Ende des Jahres komplett zu beziehen. Zudem werden die Kosten deutlich über der von den Mitgliedstaaten vorgegebenen Höchstgrenze von 1,12 Milliarden Euro liegen.