Neue Geigen klingen besser als alte Stradivaris

Für ihre Untersuchung stellten die Forscher insgesamt zehn Solisten drei Stradivari- Geigen und drei moderne Violinen zur Verfügung. Mit verbundenen Augen spielten die Musiker verdeckt hinter einer Leinwand vor 55 Zuhörern in einer Konzerthalle in Paris und vor 82 Zuhörern in New York.

"Unabhängig von der musikalischen Erfahrung bevorzugten die Zuhörer neue gegenüber alten Geigen und empfanden den dargestellten Klang der neuen Violinen besser als den der alten", berichten die Wissenschaftler in der Studie , die in den "Proceedings of the National Academy of Sciences" veröffentlicht wurde.

Sowohl die Solisten als auch die Zuhörer seien zudem nicht in der Lage gewesen, "beständig alte und neue Geigen auseinanderzuhalten", schreiben die Forscher. Entgegen der konventionellen Überzeugung könnten Solisten bei Wettbewerben vom Spiel auf modernen Geigen profitieren - vorausgesetzt, dass die Herkunft der Geigen vor den Preisrichtern "abgeschirmt" werde.

Die Geigen des berühmten italienischen Baumeisters Stradivari (Bild unten) aus dem 17. und 18. Jahrhundert sind Millionen wert. Bereits im Jahr 2014 war eine Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass sechs von zehn Solisten eine moderne Violine gegenüber einer Stradivari bevorzugten.

Eine Stradivari-Geige aus dem Jahr 1684 Foto: AFP/Isaac Lawrence

