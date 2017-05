Neue Details: Tiger Woods am Steuer eingeschlafen

Er habe extrem verzögert gesprochen und sei nicht in der Lage gewesen, auf einer Linie zu gehen. Ein zweimaliger Atem- Alkoholtest habe 0,0 Promille ergeben.

Foto: AFP

Der 41- jährige Golfer wird eines sogenannten "DUI"- Vergehens verdächtigt. Dieses "Driving under the influence" umfasst das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Woods bestritt in seiner Stellungnahme jeglichen Alkoholkonsum.

Die "New York Times" stellte am Dienstag das Bild von Woods als jungem Strahlemann mit perfektem Image neben das Foto nach seiner Festnahme. Golfexperte Jaime Diaz schrieb, auch wenn Woods unschuldig sei, werde dieses Foto für immer durchs Internet zirkulieren.