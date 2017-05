Neue Abgeordnete erhält insgesamt über 13.000 Euro

Neuroth gab bekannt, ihren Posten im Bezirk behalten zu wollen - dieser wird mit 4291 Euro entlohnt . Das Nettogehalt für den Job im Bezirk will sie allerdings an gemeinnützige Projekte spenden. Das Frauenvolksbegehren soll im ersten Monat zum Zug kommen. Als Nationalratsabgeordnete wird sie auf dieses Geld ohnehin nicht angewiesen sein: Im neuen Job verdient Neuroth 8755,80 Euro. Ein zusätzlicher Vorteil am neuen Job: Durch die Sommerpause kann sich die grüne Politikerin über drei arbeitslose Einkommen freuen.

Eigentlich wäre Birgit Meinhard- Schiebel gemäß der Wiener Landesliste für den Nationalrat vorgesehen - diese bleibt allerdings im Wiener Landtag.