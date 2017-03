Netzwerk aufgedeckt: So spioniert uns Erdogan aus

Rückblick: Seit dem Putsch in der Türkei wurden Zehntausende Anhänger der islamischen Gülen- Bewegung - das in den USA lebende geistige Oberhaupt ist ein erbitterter Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan - verhaftet. Auch weltweit werden die Anhänger Fethullah Gülens bzw. Kritiker Erdogans ausspioniert und verfolgt.

Seit Wochen kämpft Aufdecker Peter Pilz gegen die, wie er sagt, "Erdogan- Stasi". Jetzt hat der Sicherheitssprecher der Grünen "den endgültigen Beweis für ein globales Netzwerk". Die auch der "Krone" vorliegenden Original- Dokumente belegen tatsächlich eine bestens organisierte Spitzel- Armee von Gefolgsleuten, Imamen und Religionsattachés, die wie ein straff organisierter Geheimdienst operiert.

Botschaften übermittelten Befehl

Von 33 diplomatischen Vertretungen weltweit wurden nach dem Befehl aus der Türkei die "Spionage- Berichte" etwa vom Generalkonsulat in Salzburg oder der Botschaft in Wien direkt an die Religionsbehörde übermittelt.

Das türkische Konsulat in Salzburg Foto: Markus Tschepp

"Erwarte mir eine offizielle Reisewarnung"

Mit schweren Folgen: So wurden schon mehrere Austro- Türken bei einem Türkei- Aufenthalt verhaftet und stundenlang verhört. Pilz dazu: "Ich erwarte vom Außenminister eine offizielle Reisewarnung, damit Österreicher bei der Einreise in die Türkei nicht mehr ahnungslos in die Erdogan- Falle gehen!"

Grünen-Aufdecker Peter Pilz Foto: Zwefo

Christoph Budin, Kronen Zeitung