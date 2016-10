NEOS ziehen mit neuer Spitze in den "Vorwahlkampf"

Thierry soll den NEOS aber nicht zur Gänze den Rücken kehren. Er soll die Oppositionspartei weiterhin beraten und unterstützen, kündigte Parteichef Matthias Strolz an. "Ich glaube an dieses Projekt, ich glaube an die Erneuerung des Landes", sagte Thierry bei der Mitgliederversammlung nach der Bekanntgabe seines Rückzugs.

Feri Thierry Foto: APA/EXPA/ MICHAEL GRUBER

Konkret wird der Wechsel an der NEOS- Spitze mit 1. November erfolgen, ab dann wird Stefan Egger die Bundesgeschäftsführung übernehmen. Vonseiten der Partei hieß es, dass der Wechsel seit Längerem geplant gewesen sei. Thierry war fünf Jahre lang Bundesgeschäftsführer. Egger als Klubdirektor im Parlament folgt der politische Direktor der Partei, Michael Schiebel.

Nikola Donig wird Generalsekretär

Neuer und damit erster Generalsekretär der NEOS wird der bisherige Kommunikationschef der Partei, Nikola Donig. Bundesobmann Matthias Strolz schlug den früheren Sprecher von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und von Vizekanzler Wilhelm Molterer sowie der ÖVP- Bundespartei vor und bat gleichzeitig um Vertrauen. Begründet wurde die - von manchen Mitgliedern kritisierte - Erweiterung der Parteispitze mit der bevorstehenden Nationalratswahl. Dafür brauche es eine "optimale Aufstellung". Fixiert soll die Position Anfang November im Vorstand werden.

Nikola Donig Foto: APA/Robert Jaeger

Strolz will mit seiner Partei zweistellig werden

Vor dem - auch für die Parteimitglieder großteils überraschendem - Umbau der Parteispitze hatte Strolz seine Anhänger in den "Vorwahlkampf" geführt, wie er selbst sagte. Zweistelligkeit sei weiter das Ziel, erreichen wollen das die Pinken auch mit einer Herbstkampagne - die sie nun zu den Pink- Gelben machte. "Österreich geht anders", lautet dabei die Stoßrichtung. Verantwortlich für die Slogans zeichnet die Österreich- Tochter der Berliner Agentur "heimat", die in Deutschland vor allem Kampagnen der FDP betreut hat.

Kooperation mit Irmgard Griss soll fortgesetzt werden

Am Rande der Mitgliederversammlung bekräftigte Strolz gegenüber der APA auch, dass die NEOS weiterhin an einer Zusammenarbeit mit der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Irmgard Griss arbeiten wollten: "Wir haben uns diese Woche zu einem Austausch getroffen." Auch mit ÖVP- Minister Sebastian Kurz habe es ganz allgemein Gespräche gegeben - was man aber auch mit den Spitzen aller anderen Parteien machen wolle.