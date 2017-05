NEOS- Mandatar Schellhorn schließt Wechsel aus

"Ich wurde angerufen", berichtete Schellhorn gegenüber der APA von einem Gespräch mit Kurz, denn: "Er braucht einen Wirtschaftsminister." Das Angebot verwundert den Unternehmer laut eigener Aussage auch nicht, denn die NEOS würden für jene Wirtschaftskompetenz stehen, die der Regierung derzeit mangle. "Aus menschlicher Kompetenz" heraus habe er, Schellhorn, zugesagt zu überlegen, aber: "Es ist mir nie um einen Wechsel gegangen."

"Ich gehe sicher nicht auf die Liste Kurz", stellte Schellhorn nun klar. Gespräche führe er zudem mit allen Parteien, ebenso mit Bundeskanzler und SPÖ- Obmann Christian Kern.

Griss ebenfalls im Visier der Abwerbeversuche?

Auch die ehemalige Präsidentschaftskandidatin und Höchstrichterin Irmgard Griss wurde als potenzielle Kandidatin für die Liste Kurz kolportiert. Es gebe nichts Neues zu berichten, richtete ihr Sprecher aus. Sie tritt am Montag mit NEOS- Obmann Matthias Strolz beim gemeinsamen "Bürgerforum" in Baden auf. In Bezug auf ihre TV- Show schrieb sie auf Facebook: "Nach der Sendung ist vor der Sendung."

Strolz: "Österreich braucht eine kraftvolle Regierung"

Strolz meinte am Montag am zwar, dass die Aussicht auf vorgezogene Nationalratswahlen eine gute sei. Österreich brauche eine "kraftvolle Regierung", wobei Strolz auch die Zeit bis dahin nützen will. Als Beispiel nannte er das Integrationsgesetz, dem die NEOS durchaus zustimmen wollen, dem gesamten Paket der Regierung jedoch nicht. Und auch die kalte Progression gehöre noch vor einer Wahl abgeschafft.

Wichtig ist Strolz laut eigener Aussage aber auch, dass der Eurofighter- Untersuchungsausschuss noch "einige Wochen arbeiten kann". Immerhin gehe es um viel Geld. Konkret geht Strolz von einem Wahltermin im September oder Oktober aus. Der NEOS- Chef sieht Kern nun in der Pflicht. Dieser solle noch für diese Woche ein gemeinsames Gespräch mit allen Parlamentsparteien anberaumen, meinte Strolz bei einer Pressekonferenz am Montag.