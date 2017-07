NEOS: Griss in der Steiermark auf Listenplatz 1

Dort soll zudem der offizielle Name, unter dem die Pinken bei der Nationalratswahl am 15. Oktober antreten wollen, beschlossen werden. Vorgeschlagen wurde der Name "NEOS - Das Neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für Freiheit und Verantwortung".

Strolz: "Bürgerallianz für Freiheit und Verantwortung"

"Wir werden unseren Mitgliedern vorschlagen, mit Griss in eine Bürgerallianz für Freiheit und Verantwortung zu gehen und gemeinsam in die Nationalratswahlen zu ziehen. Wir verstehen unsere Zusammenarbeit als Alternative zu den alteingesessenen Parteien, ihren eingefahrenen Machtstrukturen und Abhängigkeiten. Unser Angebot lautet: vom Parteienstaat zur Republik der Bürger", sagte Parteichef Matthias Strolz am Freitag.