NEOS- Chef Strolz wünscht sich Schwarz- Grün- Pink

Strolz: " Rot- Grün- NEOS auch okay"

NEOS hielte Strolz "für eine kraftvolle Zukunftsansage", sagte er in derReihe "Im Journal zu Gast".

Rot- Grün- NEOS wäre für Strolz "auch okay". Mit der FPÖ ginge sich eine Koalition programmatisch nicht aus. Fürs Wahlkampfbudget will man wieder Crowdfunding betreiben und so zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro zusammenbekommen, sagte Strolz am Samstag gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" und den "Vorarlberger Nachrichten".

Strolz kürzlich über Kurz: "Schamlos und intrigant"

Kürzlich warf Strolz dem neuen ÖVP- Chef Sebastian Kurz noch vor, in den vergangenen Wochen intensiv versucht zu haben, NEOS- Mandatare abzuwerben . An Kurz gerichtet, twitterte Strolz: "Hör endlich auf unsere Leute durchtelefonieren. Ist schamlos & intrigant, wie gegen Mitterlehner. Lasst uns da draußen!"

SPÖ prüft Koalitionsvariante mit der FPÖ

Unterdessen prüft die SPÖ derzeit in Form der Erstellung eines Kriterienkatalogs eine mögliche Regierungspartnerschaft mit der FPÖ. "Der Abschied vom Dogma ,Niemals mit der FPÖ‘ wird so manchem wehtun - doch das ist Realismus", erklärte Kärntens SPÖ- Chef und Landeshauptmann Peter Kaiser im "profil" den bröckelnden Widerstand in der Kanzler- Partei gegen eine Koalitionsoption mit den Freiheitlichen.