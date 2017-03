NEOS- Abgeordneter Vavrik läuft zur ÖVP über

Eigentlich hätte er mit Ende März sein Nationalratsmandat abgeben sollen, wie mit den NEOS vereinbart war. Der Wechsel in den ÖVP- Klub kommt also überraschend. Mit ihm hat der schwarze Klub 51 Mandatare und damit nur noch ein Mandat weniger als die SPÖ. Die NEOS schrumpfen auf acht Mandate. "Mit diesem Schritt kehre ich in meine politische Heimat, die ÖVP, zurück", kommentierte Vavrik seinen Wechsel.

"Ungeheure menschliche Enttäuschung" bei NEOS

Die NEOS zeigten sich wegen des Wechsels zerknirscht: "Nach allem, was NEOS mit Herrn Vavrik nach seiner verbalen Entgleisung letzten Herbst vereinbart hatte, um ihm ein ordnungsgemäßes Ausscheiden aus seinem Mandat zu ermöglichen, ist diese Nachricht eine ungeheure menschliche und politische Enttäuschung", so Generalsekretär Nikola Donig. Man sei erst Donnerstagfrüh vom Wechsel informiert worden. Es habe "sehr gewichtige Gründe" gegeben, warum die Oppositionspartei der Ansicht gewesen sei, dass Vavrik als Abgeordneter "keine Zukunft in einer offenen, freiheitsliebenden und toleranten Bürgerinnenbewegung hat und seinen Sitz der Listennächsten übergeben soll".

Dass die ÖVP sich als "politische Heimat" für homophobe Äußerungen sehe, sage alles über Stil und Einstellung der handelnden Personen aus, so Donig. ÖVP- Klubobmann Reinhold Lopatka hatte zuvor in einer Aussendung zu Vavriks einstigen Äußerungen gemeint: "Auch die ÖVP kann diese Aussage, die Vavrik getätigt hat, natürlich nicht teilen. Dennoch sollte man Menschen immer eine zweite Chance geben." Und weiter: "Der, der ohne Fehler ist, der werfe den ersten Stein."

ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka (l.) und Vavrik Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Neuerliche Entschuldigung für homophobe Äußerung

Vavrik selbst sprach von einer zunehmenden "Entfremdung" zwischen den NEOS und ihm. Der "endgültige Riss" sei im November mit seinem viel kritisierten Posting auf Facebook gekommen, "wo ich zur Fremdadoption durch gleichgeschlechtliche Paare eine unentschuldbare Äußerung abgegeben habe". "Ich habe mich in der Wortwahl arg vergriffen und das Posting sofort gelöscht. Ich möchte mich dafür nochmals entschuldigen", so Vavrik.

Er hatte in einem Facebook- Eintrag einen Artikel über eine Adoption durch ein homosexuelles Paar verlinkt und dazu gepostet: "Künftige Zivilisationen werden auf solche gesellschaftlichen Abartigkeiten mit demselben Unverständnis blicken wie wir auf die Sklaverei." Nach Kritik in sozialen Medien entschuldigte sich Vavrik später für seine Aussagen via Facebook sowie intern bei seinen NEOS- Parteikollegen.