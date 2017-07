Neonazis beteiligten sich an G20- Krawallen

Bereits kurz nach dem Gipfel waren erste Hinweise aufgetaucht. Damals berichtete die "Hamburger Morgenpost", dass einer ihrer Fotografen von Demonstranten mit rechten Parolen konfrontiert worden sei. Anschließend seien Flaschen auf Polizisten geflogen.

Dem Nachrichtenportal "Thüringen24" liegen mehrere Beweise vor, dass es sich ganz und gar nicht um einen Einzelfall gehandelt hat. Denn das Portal will im Besitz zweier Bestätigungen von rechtsextremen Gruppen sein, in denen von einer Beteiligung ihrer Mitglieder an den Anti- G20- Protesten die Rede sei. Die beiden Gruppen seien das "Antikapitalistisch Kollektiv" (AKK) und die NPD- Jugendorganisation "Junge Nationaldemokraten" (JN).

Foto: AP

Sie wollten Hamburg zur Hölle machen. Dies gelang den militanten Linksextremen auch teilweise. Foto: AFP

Das AKK und die JN wollten laut "Thüringen24" keine konkreten Angaben zu ihren Aktionen in Hamburg machen. Doch Sätze wie dieser vom Kollektiv deuten die Richtung an: "Die meisten unserer Aktivisten verstehen es, wenn man nach Angriffen der Staatsbüttel nicht mehr friedlich bleibt." Zudem waren im Vorfeld des Gipfels auch mehrere Aufkleber der Rechten aufgetaucht, die offen zur Gewalt aufriefen. Unter anderem hieß es da: "Bezahlbaren Wohnraum schaffen - Bonzenviertel abwerten."

Video zeigt das Ausmaß der Gewalt beim G20- Gipfel:

Es tut uns leid, Ihr Browser ist veraltet.

Aktualisieren Sie Ihren Browser, um das Video zu sehen. Video: Ruptly.TV

Ausschreitungen zwischen linken und rechten Gruppen

Lediglich "antikapitalistische Propaganda" will die Gruppe "Nordlichter" aus Schleswig- Holstein verbreitet haben, also nicht mitmarschiert sein. Als Grund wurde gegenüber "Thüringen24" angegeben, dass man sich keinesfalls "mit politischen Gegnern Schulter an Schulter stellen" möchte.

Aber die "Zusammenarbeit" der beiden anderen rechten Gruppen mit den Linksaktivisten dürfte trotz gemeinsamen Feindes nicht friktionsfrei verlaufen sein. Die "Hamburger Morgenpost" schrieb von mindestens einer direkten Konfrontation zwischen den beiden Blöcken.