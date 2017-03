Neo- Bayern- Profi Friedl ist schon besser als Alaba

Friedls Manager Roman Grill, der auch Bayern- Kapitän Philipp Lahm berät, meint: "Durch seine Stürmer- Vergangenheit besticht er als linker Verteidiger durch gute Technik, Schnelligkeit, hervorragende Athletik und große Offensivqualitäten." Friedl, der in der U16 von Ex- Profi Heiko Herrlich umgeschult wurde, sagt: "Dass der FC Bayern so lange mit mir plant, ist toll. Mein nächstes Ziel ist, dass ich auf ein paar Einsatzminuten komme." Auf die scherzhafte Frage, ob sich Alaba jetzt Sorgen um seinen Stammplatz machen müsse, lachte er: "So weit bin ich noch lange nicht." Auf der PlayStation beim FIFA- Zocken ist Marco aber schon besser. Alaba nickt grinsend: "Leider."

Foto: GEPA

Beide wechselten 2008 zu Bayern. Aus einem zufälligen Treffen wuchs eine feste Freundschaft. Marco, der als Ballbub im Stadion einst immer auf Alabas linker Seite stand, übernachtete in den letzten Jahren häufig bei David, der so Mama und Papa Friedl die 90 Kilometer lange Autofahrt von Kirchbichl ersparte. Alaba sagt: "Es ist mein Traum, dass ich mit Marco einmal gemeinsam bei Bayern und im Nationalteam spiele."

Matthias Mödl, Kronen Zeitung