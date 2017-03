"Nehmen sicher keine Flüchtlinge aus Italien"

Das österreichische Innenministerium hatte am Mittwoch Aussagen des italienischen Innenministers Marco Minniti bestätigt, wonach Asylwerber von Italien nach Österreich kommen sollen. Die genaue Zahl sei noch Gegenstand von Diskussionen, aber es werde sich ausschließlich um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge handeln, deren Chancen auf einen positiven Bescheid sehr gut stünden.

Flüchtlingsaufnahme im Rahmen des EU- Umverteilungsprogramms

Bei der Einigung handelt es sich laut dem Innenministerium um das EU- Umverteilungsprogramm, das bereits 2015 beschlossen worden war. Damit sollen hauptsächlich Italien und Griechenland entlastet werden. Deutschland hat sich laut Angaben von Minniti verpflichtet, 500 Personen pro Monat aufzunehmen. "Jetzt haben auch Österreich und die Schweiz versprochen, bedeutende Quoten von Migranten aufzunehmen", so Minniti, der am Montag im Rahmen des Flüchtlingsgipfels in Rom seinen österreichischen Amtskollegen getroffen hatte .

Foto: AFP

Die Einigung kommt doch etwas überraschend, gab Sobotka doch in dieser Woche bekannt, dass mehr Flüchtlinge zur freiwilligen Rückkehr in ihr Heimatland bewegt werden sollen . Die ersten 1000 Freiwilligen sollen demnach mit jeweils 1000 Euro unterstützt werden.

"Österreich bei Asylverfahren doppelt so hoch belastet wie Italien"

Die Einigung mit Italien treibt Doskozil die Zornesröte ins Gesicht: "Ich bin derzeit dagegen, dass wir diesen legalen Weg für Asylwerber öffnen", sagte der SPÖ- Politiker. Man müsse sich die Verhältnisse ansehen: Österreich sei laut Eurostat 2016 mit rund 36.000 Asylverfahren konfrontiert gewesen, Italien mit rund 120.000 - bei der Bevölkerungszahl betrage das Verhältnis zwischen Österreich und Italien 1:7, bei den Asylverfahren dagegen 1:3. "Das zeigt: Österreich ist in weit größerem Ausmaß belastet als Italien, nämlich doppelt so hoch."

Doskozil pocht auf Verfahrenszentren außerhalb Europas

Vielmehr gehe es darum, Verfahrenszentren außerhalb Europas einzurichten, bekräftigte der Verteidigungsminister seine Forderung. Diese Verfahrenszentren würden einen legalen Weg nach Europa eröffnen, allerdings "unter der strikten Voraussetzung, dass es keine illegale Zuwanderung geben darf". Eingerichtet werden sollten derartige Verfahrenszentren in Ländern mit stabilen Verhältnissen, vorstellbar sei beispielsweise die afrikanische Republik Niger, sagte Doskozil. Die Verfahrenszentren außerhalb Europas würden auch Griechenland und Italien entlasten, argumentiert der Minister.

Afrikanische Flüchtlinge in einem deutschen Asylzentrum Foto: AFP

Für Minniti hingegen sei das EU- Umverteilungsprogramm ein wichtiger Schritt zur Stärkung der europäischen Kooperation im Umgang mit der Flüchtlingskrise. "Es geht darum, Egoismen und Abschottung im Namen eines Europa beiseitezulegen, das nie so wie heute infrage gestellt wurde", sagte der Minister. Europa müsse eine konkrete Lösung für die Flüchtlingsproblematik finden, um Populismus und ausländerfeindliche Rechtsbewegungen zu stoppen. "Wir müssen den Elan finden und wieder in die Zukunft blicken", so Minniti.