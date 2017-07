NBA- Trainerlegende John Kundla (101) gestorben

Kundla führte die damaligen Minneapolis Lakers von 1949 bis 1954 zu fünf Meisterschaften. "Die Lakers Familie trauert um unseren ersten Trainer", twitterte der Nachfolgeclub Los Angeles Lakers.

Kundla war nach Angaben der Nachrichtenagentur AP das älteste noch lebende Ruhmeshallenmitglied aus den vier größten US- Sportarten. Er war 1995 in die Basketball Hall of Fame aufgenommen worden und ein Jahr später zu einem der zehn größten Trainer der NBA- Geschichte gekürt worden.