NBA: Toronto verliert zum vierten Mal in Serie

Dem Wiener Jakob Pöltl im Toronto- Dress blieb wie schon zuletzt gegen die Phoenix Suns nur die Rolle des Zuschauers. Der Rookie- Center musste von der Spielerbank aus miterleben, wie die Kanadier erstmals seit März 2015 wieder in vier Begegnungen in Serie als Verlierer vom Parkett gingen. "Das war eine bittere Niederlage", sagte der 21- Jährige in der Kabine.

Kyle Lowry war in Abwesenheit von DeRozan (hatte sich in der Schlussphase der Partie gegen Phoenix verletzt) mit 30 Punkten der erfolgreichste Werfer seines Teams. Terrence Ross steuerte 21 Zähler bei. San Antonio wurde von LaMarcus Aldridge (21) angeführt. Bei den Texanern fehlten weiterhin die verletzten Tony Parker und Pau Gasol. Topscorer Kawhi Leonard wurde wie schon am Vortag bei den Brooklyn Nets geschont.

Für die Raptors ging es unmittelbar nach Memphis weiter, wo bereits in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) die Grizzlies warten. Treffpunkt auf dem Flughafen war nur 90 Minuten nach Ende der Partie gegen San Antonio. Vier Pleiten im Gepäck und nun ein Back- to- back- Spiel "macht die Sache nicht einfacher", verabschiedete sich Pöltl nach Tennessee.

NBA- Ergebnisse:

Toronto Raptors - San Antonio Spurs 106:108

Philadelphia 76ers - Los Angeles Clippers 121:110

Washington Wizards - Boston Celtics 123:108

Orlando Magic - Chicago Bulls 92:100

Denver Nuggets - Utah Jazz 103:93

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 111:112