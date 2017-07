NBA- Star Pöltl viermal live auf krone.at

Sport- Fans, aufgepasst: In den kommenden Tagen zeigt krone.at vier Spiele des österreichischen Basketball- Nationalteams live! Mit dabei ist unser NBA- Star Jakob Pöltl, der in der vergangenen Saison als Rookie eine tolle Figur in der besten Liga der Welt machte. Seine Wurfkünste sowie die seiner österreichischen Teamkollegen können sie nun auch auf krone.at bewundern.