NBA- Finals: Golden State siegt im Auftaktspiel

Durant war mit 38 Punkten Topscorer der Partie. Curry steuerte 28 Zähler und 10 Assists zu Golden States Heimsieg bei.

Kevin Durant (re.) Foto: AP

LeBron James war mit 28 Punkten Clevelands erfolgreichster Punktesammler. Kyrie Irving brachte es auf 24 Zähler. Die Warriors gehen durch den Sieg in der "Best of Seven"- Serie mit 1:0 in Führung. Spiel zwei findet am Sonntag (Ortszeit) ebenfalls in Oakland statt.