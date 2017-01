NBA- Ass Harden zeigt mit historischer Leistung auf

Basketball- Star James Harden hat mit einer historischen Leistung aufgezeigt. Der Guard der Houston Rockets erzielte beim 129:122 über die New York Knicks 53 Punkte und kam zudem auf 16 Rebounds und 17 Assists. Nie zuvor hatte ein Spieler in der NBA mindestens 50 Punkte, 15 Rebounds und 15 Assists in einer Partie erreicht.