Nazi- Schatz ungeahnten Ausmaßes in Argentinien

Eigentlich waren sie auf der Suche nach gestohlener chinesischer Kunst, doch was die argentinischen Ermittler fanden, versetzte sie in viel größeres Erstaunen: In einem Antiquariat entdeckten sie hinter einer beweglichen Bücherwand einen Nazi- Schatz ungeahnten Ausmaßes. Die historischen Stücke scheinen alle nach dem Zweiten Weltkrieg nach Buenos Aires gebracht und in dem Versteck verstaut worden zu sein. Die Ermittler vermuten, dass eine der geflohenen Nazi- Größen dafür verantwortlich war.